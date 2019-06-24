Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Önümüzdeki aylarda 14.sü tertiplenecek fuar, İstanbul Kongre Merkezi ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, mahallî koleksiyoncuların da katkılarıyla fuarın güçlü bir pazar hâline geldiğine işaret ederek “Geçtiğimiz hafta, dünyanın en mühim sanat fuarlarından biri olan Art Basel’da birçok sanat profesyoneli ve koleksiyoncularla bir araya geldim. Hepsi gelecek aylarda Türkiye’de gerçekleşecek kültürel etkinlikler ve inisiyatifler için oldukça heyecanlıydı” değerlendirmesinde bulundu. On üç yıldır Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul’un bu yılki sanat direktörlüğünü Anissa Touati, Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor. “Recent Acquisitions I / Collectors’ Stories” sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.