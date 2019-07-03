Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kaplumbağa Terbiyecisi, Kur’an Okuyan Adam, Abıhayat Çeşmesi gibi hafızalarımıza kazınan tabloların ressamı Osman Hamdi Bey’in hayatının detayları bir kitapta ele alındı. Pera Müzesinin ‘Küçük Kitaplar Dizisi’nden çıkan “Osman Hamdi Bey: Bir Osmanlı Aydını” adlı eser, büyük ressam hakkında enteresan bilgiler sunuyor. R. Barış Kıbrıs tarafından hazırlanan kitap, Osmanlı Batılılaşma safhasının başlıca aktörlerinden Osman Hamdi Bey’in hayatından farklı detayları mercek altına alarak onu sadece meşhur bir sanatçı olarak değil; müzeci, arkeolog, bürokrat, tiyatro yazarı, hatta roman kahramanı gibi az bilinen yönleriyle de tanıma fırsatı veriyor.

RESİMLERİNE KENDİSİNİ KOYDU

“Osman Hamdi Bey: Bir Osmanlı Aydını” kitabı sanatçının eserlerine dair de enteresan bilgiler ihtiva ediyor. Osman Hamdi Bey’in resimlerinde yer alan orta yaşlı figürlerin, bizzat sanatçının kendisi olduğuna kitapta değiniliyor. Kaplumbağa Terbiyecisi’ndeki beli bükük yaşlı adam dâhil, sanatçının kendisine birçok tablosunda rastlamak mümkün.