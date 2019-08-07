Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlı Türkçesinde “teşhir mekânı” manasına gelen Meşher, tarihî araştırmalardan aktüel sanata uzanan büyük sergilerinin yanı sıra farklı faaliyetlerle ev sahipliği yaparak önde gelen sanat kurumları arasında yerini almayı hedefliyor. Meşher’in ilk sergisi olan “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” ise 13 Eylül’de açılacak. Sergi maziden günümüze anlatılan hikâyelerden ilhamla yapılan seramik eserler ile insanlık tarihinin izini sürecek. Meşher, pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.