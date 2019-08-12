Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Kuğular Boğaz’da yüzdü, bir panda denize ayaklarını soktu, bir balina köprüden atladı, bir kaplumbağa şehri yüklendi… Grafik sanatçısı Yasin Yılmaz, tasarımlarında İstanbul’un sembolik mekânlarını fantastik bir dünyanın içerisine soktu... Çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşan Yılmaz, fazlasıyla takdire şayan olsa da aslında bir farkındalığın peşinde. Sorularımızı cevaplayan sanatçı Yılmaz, İstanbul’u fantastik bir şekilde tasvir ettiği çalışmalarını şehrin mimari dokusuna verilen zararlara dikkat çekmek için yaptığını söylüyor.



“İstanbul’un merkezinde, Süleymaniye’de hayata gözlerimi açtım. Tarihî eserlere âşığım. Ancak şehrin her geçen gün değişen hâli beni ziyadesiyle üzüyor” diyen sanatçı, dikkat çeken eserlerinin arka planındaki hikâyeyi şöyle anlatıyor: İstanbul’a yazık ediliyor. Özellikle şehirdeki tarihî surların, çeşmelerin hâli içler acısı. Bu durumu görünce, insanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyor diye düşündüm. O eski eserlerin farkına varılıp kıymetinin bilinmesi için bir şeyler tasarlamaya başladım. İstanbul tasarımların böyle doğdu.



Tasarımlarını sosyal medyada paylaşınca hiç beklemediği bir rağbetle karşılaştığını kaydeden Yılmaz “İstanbul üç ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış muhteşeme bir yer. Şehirdeki tarihî eserler, bütün vefasızlığımıza rağmen olanca heybetleriyle yıllardır ayaktalar. Bu bana biraz da tabiatta yok edilmeye çalışan vahşi hayvanları hatırlatıyor. Bu sebeple eserlerimde vahşi hayvanlarla İstanbul’u birleştirmeye çalıştım” şeklinde konuşuyor.



AYASOFYA ÇOK ÖZEL

Çalışmalarının çoğunun merkezine Ayasofya’yı yerleştiren Yasin Yılmaz, bunun sebebini şöyle izah ediyor: Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u almak için neler yaptığını biliyoruz. Bu şehrin simgesi de Ayasofya. Çok anlamlı bir eser yani. Benim için de çok özel. Mesele tartışmalı ancak Ayasofya, fethedildikten sonra yapıldığı gibi kalmalı. Artık müze olmamalı.

Yasin Yılmaz Türkiye’nin başka şehirlerini de çalışmalarına yansıtacağının müjdesini vererek “İnsanlar başka şehirleri de çalışmamı istiyor ama ben biraz İstanbul’la yoluma devam etmek istiyorum. Daha sonra Türkiye’nin başka şehirleri çalışma planım var” şeklinde konuşuyor.