Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyaca tanınmış hat üstadı Hüseyin Kutlu ve talebeleri tarafından hazırlanan “Kırk Hadis” sergisi sanatseverle buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde hazırlanan sergi, Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda teşhir ediliyor. Kırk hadis geleneğinin bir yansıması olan sergide, Hazreti Peygamber’in “samimiyet ve güven” muhtevalı hadis-i şeriflerinden ilhamla hazırlanan eserler yer alıyor.

Sorularımızı cevaplayan hattat Kutlu, bir zamanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sanatların şimdi de yozlaştırılmaya çalışıldığını söylüyor. Son yıllarda klasik sanatlara olan rağbetin arttığını hatırlatan Kutlu “Asırlar boyu yozlaşmadan bugüne gelen klasik sanatlarımız, talebin fazla olmasından olsa gerek bazı kişiler tarafından yozlaştırılmaya çalışılıyor. Mesela şimdi hilyeler, ayak ayak üstüne atarak bakılabilen, estetik şeyler olarak görülebiliyor. Her sanat kendi medeniyetinin temelleri üzerinde yükselir. Medeniyetsiz sanat olmaz. Peki, şimdi İslam medeniyeti diye bir şey var mı? Var ama geçerli sayılmıyor, zamana uygun görmüyorlar!” diyor.

HAT SANATI DEKORATİF UNSUR SANILIYOR

Dünyaya verecek çok fazla mesajımızın olduğunu kaydeden Kutlu “Bunu ancak kendi sanatlarımızla yapabiliriz. Fakat bugün itibarıyla klasik sanatlarımız ihya olmuş falan değildir, alakamız nostaljiden öteye geçememektedir. Hâlbuki bizim medeniyetimiz, modası geçmiş bir nostaljik hatıranın ötesindedir. Klasik sanat eserlerinin eve asılan dekoratif bir unsur olarak görülmemesi gerekiyor” diye konuşuyor.

Klasik sanatların dünyada yaşanan aktüel mevzulara temas etmesi gerektiğini de ifade eden Hüseyin Kutlu şunları söylüyor: Günümüzün hadiselerini niçin minyatüre aktarmıyoruz, niçin günümüze mesaj verecek ibareleri yozlaştırmadan hat sanatı hâline getirmiyoruz? Eskiden böyle değildi. Padişah ava çıkınca sanatçı, minyatürünü yapıyordu veyahut hattat bir şeyler yazıyordu. Sanat, gündem üzerinden ilerliyordu. ‘Sanat gizli bir bahçe, hayatımız başka’ anlayışı kabul edilemez.



On sekiz hattat ve 21 müzehhibin çalışmalarının yer aldığı “40 Hadis” sergisi, randevu alınarak 5 Şubat’a kadar gezilebilecek.

KIRK HADİS GELENEĞİ SÜRÜYOR

Kırık Hadis geleneğinin “[Yazılı hâlde] Kırk hadis bırakarak vefat eden cennette arkadaşımdır” hadisine dayandığını söyleyen hattat Hüseyin Kutlu “Medeniyetimiz, Peygamberimizin buyurduklarını sanat ve edebiyat hâline getirmiş. Bizim medeniyetimizin güzel bir özelliği bu… Bir hadis-i şerife dayanan, Kırk Hadis geleneği bizde çok revaç bulmuş. Bugünse samimiyetsizlik almış başını gidiyor. Biz de hadislerle buna dikkat çekmeye çalıştık” diyor.