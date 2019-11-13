Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Erdem Cever tarafından hazırlanan ‘Zaman Yolcusu Vapurlar’ isimli sergi Rahmi M. Koç Müzesinde görülebiliyor. 20 Nisan 2020’ye kadar açık kalacak sergi, onlarca vapur tablosu ile deniz ticaret tarihindeki kültürel dönüşüme de ışık tutuluyor. “Peyk-i Şevket” (1838), “Marmora” (1845) ve Aziz (1863) gibi onlarca vapur tablosunun görülebileceği sergideki eserlerin tamamı iki ayda bir değişerek sanatseverlere yeni çalışmalar sunulması planlanıyor.

İlk gençlik yıllarından itibaren gemi resimleri toplamaya başladığını ifade eden Erdem Cever “Bunlar önceleri kartpostal, broşür ve posterdi. Bir zaman sonra aldığım tabloların konusu asıl ilgi alanım olan gemiler oldu. Ancak Türk gemisi bulamıyordum çünkü yoktu. Bunun üzerine bir ressam bulup sevdiğim gemileri çizdirmek istedim. İlerleyen yıllarda fotoğrafını ve çizimini bulabildiğim yolcu taşımış Türk bandıralı gemilerin hepsini çizdirdim. Proje kendiliğinden oluştu” diyor. Gemiseverlerin görmediği ve duymadığı gemileri sergi sayesinde öğrenebileceklerini söyleyen Cever “Asıl amaç bu sergi ile ülkemizin denizcilik tarihine görsel bir arşiv kazandırmak” dedi.