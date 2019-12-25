Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Duayen yazar ve şairler bu defa sözü gençlere bırakacak.. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin tertiplediği 11. İstanbul Edebiyat Festivali, yarından itibaren şehre edebiyat şöleni yaşatacak. Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonu olan festival, bu sene “Edebiyat ve Gençlik” temasıyla yola çıkıyor. Kızlarağası Medresesinde yapılacak festival; paneller, mülakatlar ve şiir dinletileri ile edebiyatseverleri kültür hareketliliğiyle buluşturacak. 30’u aşkın oturumda 80’e yakın konuşmacı yer alacak.



Sorularımızı cevaplayan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalde gençlere odaklandıklarını kaydederek “Uzun zamandan beri edebiyatımız belli isimler etrafında dönüyor. Bu isimlerin elbette hak edilmiş bir tanınırlığı var. Fakat yeni yetişen gençleri görmek onlara alan açmak imkân sunmak gerekiyor. Niye yeni Sezai Karakoçlar yetişmiyor diye ah vah ediliyor. Bu yakınmaları yapanlara sorduğumuzda genç şair ve yazarlardan kimseyi takip etmediğini görüyoruz. Oysaki çok yetenekli gençler var. Sağlam şiirler, nitelikli hikâyeler derinlikli romanlar yazıyorlar. Takdir edilir kıymetleri bilinirse yarının ustaları üstatları onlar olacak” diyor.



Festival programına değinen Bıyıklı “Necip Fazıl gibi üstatlarımıza özel oturum açarak bir anlamda genç edebiyatçıları onların mücadelesinden haberdar etmek istedik. Çünkü onlar edebiyatı bir amaç olarak görmemiş kutlu davaları için araç olarak görmüşler. Bazı genç edebiyatçı arkadaşlarımızda edebiyatı aşırı bir kutsama var. Şiiri iman için bilmişiz diyen büyük üstadı iyi tanırlarsa dengeyi daha iyi korurlar diye düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.