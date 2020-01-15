Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, Türk edebiyatının dünyaya açılması için çaba gösterdiklerini kaydederek “İstanbul’un telif ticaretinin merkezlerinden biri olmasını arzu ediyoruz. Dünyanın her yerindeki fuarlara gidemeyecek yayıncılara bir imkân sunup onların da eserlerinin yurt dışında tanıtılmasına çalışıyoruz” dedi. TURCA Genel Koordinatörü Esra Ceceli ise “TURCA markası altında yurt dışı kültür sanat projeleri yapmayı planlıyoruz. Bütün bu çalışmalara yeni kültür etkinlikleri de ekleyeceğiz. Bu yıl yazarlarımızla gideceğimiz, yazarların kitaplarını anlatacakları buluşmalar da yapılacak. Ayrıca Türkiye’nin tanıtımının yapılacağı Türkiye’nin edebiyat aktarılmış önemli değerlerinin anlatılacağı etkinlikler de düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Faaliyette, bu yıl beşincisi 3, 4, 5 Mart’ta gerçekleştirilecek İstanbul Fellowship programının tanıtım filmi de gösterildi. TURCA markasının, kültürel diplomasinin mühim aktörlerinden olması hedefleniyor.