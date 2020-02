Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar olarak da bilinen 92. Akademi Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı “Parazit” (Parasite), ilk kez dili İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine adını yazdırdı. “Parazit”, Bong Joon Ho’ya “En İyi Yönetmen” ödülünü getirirken, “En İyi Uluslararası Film” ve “En İyi Orijinal Senaryo” ödüllerini de aldı. Öte yandan “Judy” filmi ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Renée Zellweger, “Joker” filmi ile “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise Joaquin Phoenix aldı. “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern kazanırken, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle Brad Pitt oldu. WASHINGTON



Ödül alanlar

∂ En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Gudnadóttir)

∂ En İyi Özgün Şarkı: “(I’m Gonna) Love Me Again” Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

∂ En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

∂ En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

∂ En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

∂ En İyi Görsel Efekt: 1917

∂ En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari

∂ En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)

∂ En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

∂ En İyi Belgesel: American Factory

∂ En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

∂ En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4

∂ En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

∂ En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

∂ En İyi Sinematografi: 1917



Oscar’ı nasıl kazandı?

Oscar olarak anılan Akademi Ödülleri, özünde Amerikan sinema endüstrisinin mükâfatlandırıldığı bir organizasyon. Ancak bu sene büyük bir yenilik oldu: Akademi’nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen Bong Joon Ho’nun “Parazit”i “En İyi Film” ödülünü kazandı. Bu, kenara ittiği siyahilerle “barışmaya” çalışan Akademi’nin üniverselleşme çabası olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda Hollywood’un fikrî olarak giderek daha çok fakirleştiğinin alameti olarak da… Peki, Parazit’in başarısı sadece bununla mı izah edilmeli? Elbette hayır. Eser, Kore’de geçmesine rağmen, dünyanın her yerinden insanı tesir altına alacak bir hikâye anlatıyor. Filmde biri zengin diğeri ise alt tabakadan gelen iki aile üzerinden zihin açıcı mukayeseler yapılıyor. Sınıfsal çatışmaya “koku” gibi çarpıcı metaforlarla temas edilen film, alt tabakanın sinsi kurnazlıklarını da es geçmiyor. Böylece zengin-fakir çatışmasına geniş kadrajdan bakmanıza imkân tanıyor. ‘Parazit’in Oscar’ı sarması sürpriz olmadı. Akademi’ye de yeni bir dünyanın kapıları açıldı…

Murat Tamer