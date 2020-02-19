Murat Öztekin - Programda konuşan yarışmanın Proje Koordinatörü Cemil Nazlı, temanın “Aile” olduğunu duyurdu. Bu sene yarışmaya kurmaca, animasyon ve senaryo kategorilerine belgesel kategorisinin de ilave edildiğini kaydeden Nazlı, mükâfatların ulusal ve uluslararası olmak üzere her kategorinin birinci olan eserlerine verileceğini toplamda da 100 bin TL mükâfat dağıtılacağını ifade etti. Yarışma için müracaatlar 31 Ekim tarihine kadar “www.alemlererahmetfilm.com” internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması’nın gala ve ödül töreni ise 5 Aralık’ta gerçekleşecek.
Kısa filmler önce aile diyecek
19.02.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyer Vakfının organize ettiği 6. Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması dün yapılan basın lansmanıyla tanıtıldı.
Etiketler : aile,film,haberler,
682361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/682361.aspx
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