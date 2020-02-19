Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Programda konuşan yarışmanın Proje Koordinatörü Cemil Nazlı, temanın “Aile” olduğunu duyurdu. Bu sene yarışmaya kurmaca, animasyon ve senaryo kategorilerine belgesel kategorisinin de ilave edildiğini kaydeden Nazlı, mükâfatların ulusal ve uluslararası olmak üzere her kategorinin birinci olan eserlerine verileceğini toplamda da 100 bin TL mükâfat dağıtılacağını ifade etti. Yarışma için müracaatlar 31 Ekim tarihine kadar “www.alemlererahmetfilm.com” internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası Âlemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması’nın gala ve ödül töreni ise 5 Aralık’ta gerçekleşecek.