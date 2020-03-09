Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat Kibele Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşan sergide, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan Nevhiz’in insanı dünyanın problemleriyle yüzleştiren eserleri teşhir ediliyor. Sanatçı Nevhiz “Sanat trajik, komik, umarsız; bir o kadar da umut verici. Güzel ve çirkin olan hayattan doğuyor. Resim yaparak hayatın çelişkilerine, çok boyutluluğuna, dinginliğine akıl erdirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullanıyor. “Varlığımın Garip Şarkısı” sergisi 12 Nisan’a kadar açık kalacak.