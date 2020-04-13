Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni tip koronavirüs sebebiyle evlere kapanan insanların en çok yapmak istediği şeylerden biri kitap okumaktı. Ancak pandemi zamanında kitaba ulaşmak büyük bir derde dönüştü... Kitapçıların kapılarına kilit vurmak zorunda kaldığı bugünlerde, kitap satışları internet üzerine kaydı. OKUYAY Platformu raporuna göre daha evvel yüzde 18 olan internet üzerinden kitap satışı, son aylarda neredeyse yüzde doksanlar seviyesine çıktı. Bu duruma alışık olmayan sanal kitapçılar da siparişlere yetişmekte zorlanmaya başladı. Bazı okuyucular internetten verdiği kitap siparişlerine üç haftadır ulaşamadı. Bu yüzden büyük online kitapçıların sosyal medya hesaplarına şikâyet yorumları yağmaya başladı. Bazı okurlar “39 gün oldu, kargomu gönderin lütfen” diye yorum yaparken sanal ortamda sipariş verdiği için pişman olan bir okuyucu da “Siparişi gelmeyen arkadaşlar gelin hep beraber Cimer üstünden şikâyet edelim” yorumunda bulundu. Okuyucular müşteri hizmetleri olarak kimseye ulaşamadıklarından yakındı.

YETİŞEMEDİLER

Son günlerde çok fazla sipariş alan internet kitapçılarının, pandemi yüzünden sınırlı sayıda eleman çalıştırdığı için verilen siparişlere yetişemez olduğu öğrenildi. Online kitapçılar, gün içerisinde siparişler belirli bir sayıya ulaştıktan sonra kitapları satışa kapatmaya başladı. İddialara göre bazı sanal kitapçılar, çok satılmayan ve bulunması güç olan eserleri de tamamen satışa kapattı.

MAHALLE KİTAPÇISINA YÖNELDİK

Avrupa’da da benzerleri yaşanan kitap tedarik probleminin ne zamana kadar devam edeceği bilinmezken yayınevlerinin birçoğu, kendi internet sitelerinden kitap satmaya yoğunlaştı. Daha önce sadece mağazada satış yapan Anadolu’daki butik kitapçılar da evlere kitap siparişi göndermeye başladı. Küçük kitapçılarının büyük sanal marketlerden bile hızlı olduğu konuşuluyor.

YAYINEVLERİ YENİ KİTAP ÇIKARAMIYOR

Türkiye’de yeni tip koronavirüs yüzünden okuyuculara kitap siparişleri ulaşmazken yayınevleri de yeni kitap çıkarmakta zorlanıyor. Virüs yüzünden ekonomik darlık içerisine giren birçok yayınevi, içinde bulunduğumuz ayda yeni kitap neşredemedi. Şu anda piyasaya çıkan kitapların çoğunun daha önce matbaaya girenler olduğu öğrenildi. Durum hakkında açıklama yapan çeşitli meslek örgütleri, devletten destek beklediklerini duyurmuşlardı.

ÇOK SATANLAR STOK YAPILMASIN

Sorularımızı cevaplayan Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, yeni tip koronavirüs pandemisinden sonra kitap satışlarında bir artış olmadığını, sadece satışların internet üzerine kaydığını söyledi. Yayınevlerinin sıkıntı yaşadığını doğrulayan Kısakürek “Geçen aya bakarsanız rekor denilebilecek bir seviyede yeni kitap bandrolü alındı. Ancak bugünlerde virüs sebebiyle yayıncılar evlere çekildi. Bu yüzden bir takım tıkanmalar var. Yeni kitap çıkarsanız da piyasaya dağıtamıyorsunuz” dedi. İnternet kitapçılarının siparişleri karşılamakta zorlandığı da teyit eden Kısakürek “Online kitapçıların belirli bir kapasitesi var. Vardiyalı çalışan kargo şirketlerinin de iş yükü fazla. PTT Kargo da bizden kitap alımlarını durdurdu” şeklinde konuştu. İnternet kitapçılarına çağrıda bulunan Emrah Kısakürek “İnternet siteleri okuyucu talebine hızlı dönüş yapabilmek için stok tutuyor. Ancak internet kitapçılarının sadece çok satanları değil başkalarının hiç basmadığı eserleri basan butik yayıncıların kitaplarını da satışa açması lazım. Bununla alakalı bazı yayıncılardan şikâyet var” ifadelerini kullandı.