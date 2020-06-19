Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2019 yılında gösterime giren yerli film sayısı 2015 yılına göre yüzde 35,21 artarken beş senede bu filmleri seyredenlerin sayısı 170 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre 2015-2019 döneminde sinema salonu sayılarında artış olurken, seyircilerin yerli filmlere ilgisi de dikkat çekti. Sinema salonu sayısı, 2015’te 2 bin 356 iken, geçen yıl yüzde 19,94’lük artışla 2 bin 826’ya ulaştı. Bu dönemde Türkiye genelindeki sinema seyirci ise yüzde 1,17 azalarak geçen sene sonu itibarıyla 56 milyon 479 bin 209’a geriledi. Gösterilen yerli film sayısı 2019’da 2015 yılına kıyasla yüzde 35,21 artarak 29 bin 64’e çıktı. Yabancı film sayısı da aynı dönemde yüzde 42,17 yükselişle 39 bin 322’ye ulaştı. Bş yıllık dönemde 128 bin 620’si yerli, 166 bin 75’i yabancı olmak üzere toplam 294 bin 695 film gösterildi. Bu dönemde sinemaya giden 169 milyon 927 bin 745 seyirci yerli, 132 milyon 213 bin 981 seyirci yabancı filmleri seyretti. Böylece 2015-2019 döneminde toplam 302 milyon 141 bin 726 sinema seyircisinin yüzde 56,24’ü yerli filmleri tercih etmiş oldu.