Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geleneği gelecekle buluşturan Baksı Müzesi, yeni yaşını sürprizlerle dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayında başlayacak kutlama programı çerçevesinde; yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser faaliyetlerinin yanı sıra bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek. Baksı Müzesinde yer alan Şakir Gökçebağ’ın sergisi “Aşina”, temmuz sonuna dek devam edecek. 20. yıl programı çerçevesinde ekim ayında üç yeni sergi açılacak. Bu sergilerden ilki olan “20. Yıl için 20 Yapıt”, pandemide gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasına kattığı “maskeler”i konu edinecek.