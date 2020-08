Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı ülkemizde sinema sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkında değerlendirmeler yapan Cemal Okan “Bizler adına her şey güzel giderken koronavirüsten dolayı sinemaların uzunca bir süre kapalı kalması, sektöre büyük darbe vurdu ve seyircimizin büyük çoğunluğunu kaybettik. Koronavirüs, sektöre çok büyük zarar verdi ve bu süreçten dolayı şu an için sinemada önümüzü göremiyoruz. Sektör şu an için sinemaların yavaş yavaş açılmasıyla yeni yeni nefes almaya başlıyor” dedi. Dijital platformların kendilerine fayda sağlamadığını söyleyen Okan “Biz kendi projelerimizin neredeyse hepsini 2021 Mart-Nisan’a atmak zorunda kaldık. Elimizde şu an bitmiş sadece iki film var. Onları da vizyona sokmak için bir süre beklemek zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.