Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Film, 30 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek 74. Salerno Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkacak. TRT ortak yapımı film, 25-29 Kasım’da Jogja- NETPAC Asian Film Festivali, 30 Kasım- 5 Aralık’ta 74. Salerno Uluslararası Film Festivali ve 16-24 Ocak 2021’de Bangladeş’teki Dakka Uluslararası Film Festivali’nde ülkemizi temsil edecek. Eser, trajik bir hadise yaşayan sekiz yaşındaki Tarık’ın hafızasını kaybetmesini ve köyde yaşayan dedesinin yanına gönderilmesini işliyor.