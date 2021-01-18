Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ferdi Çetin’in kaleme aldığı Yeşim Özsoy’un yönettiği oyun, bir kadının daha önce hiç gerçekleşmemiş bir aile yemeğini hayal etmesi üzerine odaklanıyor. Pandemi sırasında üretilen eser, hem dönemin nabzını tutuyor hem de farklı bir seyir tekniği oluşturuyor. Festivalde seyircinin Yapı Kredi bomontiada’da fiziki olarak gördüğü enstalasyonun 3D videosu da gala akşamı GalataPerform’un YouTube kanalında yayınlanacak. Seyirci bu 3D enstalasyon videosu ile oyunun kaydedildiği mekânı oyuncular olmadan tecrübe edebiliyor