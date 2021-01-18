Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen "Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası " çerçevesinde, toplam 13 ödüllü kısa film, Almanya, İngiltere ve Amerika'da eş zamanlı olarak 25-30 Ocak tarihleri arasında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Enstitü tarafından dijital ortamda ilk defa gerçekleştirilecek olan film haftasında, gösterimi yapılacak filmler, özel olarak hazırlanan yeecinema.eventive.org web sitesinden paylaşılacak. Serideki filmlerin gösterimi belirlenen gün ve saatlerde tek seferlik yapılacak.