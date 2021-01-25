Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Bayburt Halk Müziği” projesi şehrin arşivlerde unutulan türkülerini yeniden erişilebilir kılmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde, araştırmacı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindeki halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, projeyi “yitirilmekte olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi” olarak tanımlayarak şöyle konuşuyor: “Geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlular’a ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz.”