Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

21 Nisan'a kadar gezilebilecek sergide, 20 sanatçı ve tasarımcının maske yorumlamaları yer alıyor. Hayatımızın asli unsurlarından biri hâline gelen maskeler, sanatçıların yorumları ile sergide tekrar şekilleniyor. Prof. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım’dan oluşan bir sanat kurulunun şekillendirdiği sergi, içinde bulunduğumuz bu kaotik ortamda, sanatçı ve tasarımcıların yorumlayan, çözümleyen, alternatifler sunan çalışmalarıyla pandeminin kuraklaştırdığı hayatlarımıza ışık ve enerji katmayı hedefliyor.