Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Kitsch” mefhumunun rolüne odaklanılan sergide “Kitle kültürünü aşağı görmek yerine, onu keşfetmeye çalışmak, sınıflı toplumsal yapıyı biraz olsun sarsabilir mi?” sorusundan hareket ediliyor. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin, yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor. Ulya Soley, “Kitsch, bazılarına göre çirkinliği ve bayağılığı kavramsallaştırarak güzelin mertebesine erişiyor, bazılarına göre ise güzelin tanımını sarsarak kendine alan açıyor. Yöntemi ne olursa olsun, kitsch, izleyiciyi etkilemeyi sürdürüyor” diyor. “Zevk Meselesi” 6 Haziran’a kadar Pera Müzesinde görülebilecek.