Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katıldı. Oyuncu Aydın, müşteki olayın üzerinden yedi sene geçtikten sonra yaptığı şikâyetin manidar olduğunu savunarak suçlamaları reddetti. Duruşmada müştekiler de şikâyetlerini tekrarladı. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme, şahitleri dinlemek üzere duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Uğur Arda Aydın’ın 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana Alkoy’u, 2019 yılında ise kuliste Nazife Aksoy’u taciz ettiği iddia edilerek zincirleme şekilde “cinsel taciz” suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.