Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MUBI platformu üzerinden yarından itibaren seyirciyle buluşacak olan film, salgında insanların evlerine kapanmasını fırsata dönüştürmeye çalışan iki sanal dolandırıcının işleri üzerinden ilerliyor. Filmde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi oyuncular rol alıyor.

4. DAİRE İŞİ

İnsanlar, adı zikredilmeyen bir hastalıktan ötürü evlerine kapanmışlardır… Ali Felek ve Kerim adlı iki kötü niyetli adam ise “4. Daire” isimli bir kurumda çalıştıklarını söyleyerek suçlarını keşfettikleri insanları online olarak dolandırmaya kalkarlar. Doktor, tapu çalışanı, akademisyen... Görüntülü olarak bağlandıkları yalnız insanlardan bazılarını avlarlar. Ancak işin içinde av olmak da vardır. Nurperi’nin gönül tuzağı ise tehlikelidir…

Reha Erdem’in pandemiden çıkamadan karşımıza çıkardığı film, yaşadığımız virüs derdiyle şekillenmiş “teatral’’ bir seyir tecrübesi sunuyor. Yönetmen bunu yaparken kendi dünyasından hayatlar seçiyor, bazen “rahat” sekanslar meydana getiriyor. Ancak film, toplumun resmini çizerken dolandırıcı metaforuyla pandemi korkularına dair bir şeyler de fısıldıyor. (Veya ben öyle anlamak istiyorum!) Oyuncuların, neredeyse tamamen evlerinden, Zoom platformu üzerinden rol adlıkları eserde buna rağmen yüksek kaliteli oyunculuk performansları seyrediyoruz. Hasılı Reha Erdem, tarihe not düşen bu mütevazı eserle pandemiyi fırsata çevirmeye muvaffak oluyor…