Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kuveyt Türk Kültür Yayınlarından çıkan “Sanatın ve Sanatkârın İzinde” adlı eser, 30 farklı klasik sanat ve zanaat dalının renkli dünyasını ustaları ve eserleri üzerinden okuyucuya sunuyor. Araştırmacı yazar İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan kitabın temelini, sanatçılarla yapılan 240’ın üzerindeki mülakat ve yazılar meydana getiriyor. Kitapta, yaptıkları eserlerle ve yetiştirdikleri öğrencilerle birikimlerini bugünden yarına miras bırakma gayretinde olan sanatkârlarla yapılan söyleşilere ve sanatkârların birbirinden eşsiz eserlerine de yer veriliyor. Sanatseverler ustaların sanat anlayışlarına, hayatlarına, maharetlerine, birikimlerine ve sanat eserlerine kitap sayesinde yakından şahit oluyor. Ali Alparslan ve Rikkat Kunt’un yanı sıra Mahmut Şahin, Gülçin Anmaç, Alparslan Babaoğlu ve Semih İrteş kitapta ismi geçen sanatçılardan oluyor.