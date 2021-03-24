Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugünlerde Kadırga Sanat Galerileri, hattat Abdurrahman Kılıç’ın hat eserlerinden meydana gelen “Asar” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 22 Nisan'a kadar açık kalacak sergide Kazasker Mustafa İzzet, Esad Yesari, Mehmed Şefik ve Halim Özyazıcı gibi meşhur hattatların nadide eserleri yer alıyor. Üsküdar Nevmekân Sahil Galeri’de ise Suat Yazıcı’nın ahşap eserlerinin teşhir edildiği “Ahşapla Bir Ömür” adlı sergisi 3 Nisan’a kadar görülebiliyor. Refik Anadol’un Pilevneli Gallery’de açılan “Makine Hatıraları: Uzay” adlı sergisi ise yapay zekâ ve sanatı bir araya getiren dijital eserlerle insanın uzaydaki yerine ışık tutuyor. “Hatıralar” ve “Düşler” olarak iki kısımdan meydana gelen sergi, 25 Nisan’a kadar görülebiliyor.

CONTEMPORARY ISTANBUL, MAYISTA

Yeni sergiler de açılmaya devam ediyor. Emre Hüner'in yarın Arter’de açılacak “[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı” adlı sergisi; heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film ve metinleri bir araya getiriyor. Beyrutlu ressam, yazar ve şair Etel Adnan’ın hayatına odaklanan “İmkânsız Eve Dönüş” adlı sergi ise 6 Nisan’da Pera Müzesinde kapılarını açıyor. Sanatın tedavi edici gücüne dikkat çeken 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı, “Reçetesiz II” isimli karma sergi de 30 Mart’ta Ekavart Gallery’de, Esra Meral’in “Harikalar Diyarına Gider” sergisi de 31 Mart’ta F Sanat Galerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Bahar aylarının en büyük sanat faaliyeti ise Contemporary Istanbul olacak. 15. edisyonu gerçekleştirilecek sanat fuarı, 4-9 Mayıs arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.