Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarın Atölye Cer’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, “Fuara ülkemizin ve sanat çevrelerinin çok büyük ihtiyacı var. Fuarlar bir yıllık bir moral bozukluğunun tekrar bir aleve dönüşmesi için başlangıç olacak diye umut ediyorum” dedi. ArtAnkara, aralarında galerilerin yanı sıra müzeler, üniversiteler ve sanat eğitimi veren kurumlar, sanatsal malzeme üreten firmalar, solo gösteriler ve bağımsız projelerin yer aldığı 100’ü aşkın katılımcıyı ağırlayacak.