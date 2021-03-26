Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DasDas’ın oyuncuları ve oyuncu adayları, özel günde Haldun Taner’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununu okuyacak. Ceren Boz, Evren Bingöl ve Mert Fırat gibi birçok ismin yer aldığı okuma tiyatrosu, yarından itibaren tiyatronun YouTube kanalından seyredilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise 27 Mart’ı ücretsiz yayınlayacağı iki aktüel oyunun gösterimi ile kutlayacak. İBB Şehir Tiyatroları YouTube hesabında Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği “Benim Güzel Pabuçlarım” saat 15.00’te, Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği “Melek” adlı eser de saat 20.30’da seyirciyle buluşacak. İş Sanat ise William Shakespeare’in “Fırtına” eserini okuma provası düzeninde yarın akşam YouTube kanalında ve internet sitesinde seyircilere sunacak. Dijital sahne YeniPerform ise önümüzdeki gündelerde “Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar”, “Beyaz Kanatlar” ve “Meteor”oyunlarını farklı dijital ortamlarda biletli olarak seyirciye sunacak.