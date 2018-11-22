Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü popçu Murat Boz ve İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri boyunca parmakla gösterilen çiftin barışma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ikiliye yakın isim Aytaç Önder'in "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" açıklamasıyla şaşkınlık oluşturdu. Dizinin İstanbul çekimlerinde Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Aslı Enver, barışma iddialarına sessiz kalarak kafaları karıştırmıştı.

İKİNCİ ŞANS VERDİ

2. Sayfa'nın haberine göre, 2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü çift birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

AİLELER OLUMLU YÖNDE KARŞILADI

Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi.