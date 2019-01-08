Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı-oyuncu Özkan Uğur ameliyat oldu. Safra kesesini ameliyatı geçiren Uğur haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: Safra kesesi ameliyatı oldum Allah’a şükür iyiyim.

İşte o paylaşım:

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Müzisyen, bas gitarist, şarkıcı, aktör, perküsyoncu. Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan'ı, Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden biri ve oldukça başarılı bir aktör. Oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirdi. Nev-i şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizmekte. Kullandığı Fender Jazz Bass kendisine Barış Manço tarafından hediye edildi.

Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.

MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu.

1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi.

1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı.

2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı Yeter Anne isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.