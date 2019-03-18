Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide oldukça renkli bir karakter olan ‘Kerem’i canlandıran Kantarcılar, sahne gereği çocukluğuna ait bir resme bakarken yaşadığı duygusal anlarda, ekran başındakileri de ağlattı. Final sahnesinde ekran başındakilerle buluşan sahne sonrası, yeni bölüm fragmanı da büyük bir merak içinde beklenmeye başladı.

Sahne, sosyal medyada çok konuşulurken, Kantarcılar’a çok sayıda tebrik tweeti de atıldı.



Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar’ı oyuncu dostları, TRT1 yetkilileri de kutladı.



“Vuslat” Hakkında

Vuslat, bir “aşk yolculuğu” nun serüvenini anlatıyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkânsız aşkların hikayelerinden ilham alan “Vuslat”, İbn Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyununun üzerine inşa ediliyor. Bu oyun, İslam tasavvufunda kişinin “İnsan-ı Kâmil” olma yolculuğundaki 101 basamaktan oluşuyor. Oyunun her basamağındaki maddeler ise “iyi insan” olmak için gereken temel insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı irdeliyor.