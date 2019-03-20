Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Uğur Yücel gibi başarılı oyuncuların bulunduğu T Company imzalı 'Yüzleşme' dizisi ekrana veda ediyor.

VEDA YAZISI GÖNDERDİ

Ömer Faruk Sorak ile Burak Arlıer'in yönettiği dizi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca 4. bölümde final yapmasına karar verildi. T Company'nin patronu Bülent Turgut ekibineveda yazısı gönderdi.

4'ÜNCÜ BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Bülent Turgut veda yazsında, "Değerli Yüzleşme Oyuncuları, Değerli Yönetmenlerimiz, Değerli Ekibimiz;

Yüzleşme dizimizin yolculuğuna 4. bölüm sonu itibarıyla üzülerek son verme kararı aldık. Öncelikle her birinizin değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Evet, birkaç bölüm daha sürdürme şansımız vardı. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu sürecin tüm ekibe daha fazla stres ve sıkıntı oluşturacağını ve sürecin bu işin paydaşı olan herkese zarar vereceğini düşünüyoruz" dedi.

"İZLEYİCİDE BEKLEDİĞİMİZ KARŞILIĞI BULAMADIK"

"Reyting bu işin doğası gereği sürdürülebilirliğin belirleyicisidir. Her birinizin bu işe çok büyük katkısı oldu ve olmaya devam ediyor. Yola çıkarken böyle bir sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk tabii ki. İzleyicide beklediğimiz karşılığı bulamadık maalesef. Bu iş kollektif bir iştir. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka projelerde buluşabilmek dileğiyle tekrar çok teşekkür ediyorum."