Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren, atv’nin iddialı dizisi Zengin ve Yoksul’un başrol oyuncusu Binnur Kaya, neden bu projeyi kabul ettiğini açıkladı. Hikaye kadar, yapımcı Mehmet Yiğit Alp’e de güvendiğini söyleyen Kaya, “Bu yolculuğa onunla çıkmak istedim. Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem takip ettiğim ve kalemini çok beğendiğim başarılara imza atmış iki senarist. Deniz Yorulmazer, genç, disiplinli ve aklını işine nasıl yansıtacağını merak ettiğim, insiyatif sahibi, güçlü bir yönetmen. Kadro sevdiğim, daha önceden tanıdığım oyuncu arkadaşlarım ve büyüklerimden oluşunca, yol kendini daha da merak ettirdi. ‘Yolun zamanı ve hikayesini’ önemseyen biri olarak, bu yolculukta güzel anılar biriktirmekle ilgileniyorum” dedi.

HERKES KADAR İYİ HERKES KADAR KÖTÜ BİR KARAKTER

Birbiriyle bağlantılı ama bambaşka hayatlar yaşayan iki ailenin hikayesini konu alan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterini canlandıran Binnur Kaya, yeni rolü ilgili; “Ben Berrin’de herkes kadar iyi herkes kadar kötü, arada kalmış bir kadın görüyorum. Hayata hep kendi açısından bakarak, kendisini haklı görüyor ve hakkının yenildiğine inanıyor. Berrin’in hikayesini hep beraber izleyip göreceğiz” dedi.

DOLU DOLU BİR HİKAYE

Hayatını, başka hayatlarla kıyaslamak insanların kendilerine takabileceği en fena çelmelerden biri diyen Binnur Kaya, “Kıyas, beklenti, çelişki, masum hayallerle yıkıcı arzuların birbirine karışması, işte Zengin ve Yoksul tüm bu duyguları içinde barındıran bir güçlü bir hikayeye sahip. Şimdiden işin hayata geçişinde emeği olan ve bizleri ekran karşısında seyreden her bir kişiye teşekkür ederim” şeklinde konuştu.