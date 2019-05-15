Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel, samimi ve içten sohbetiyle programına davet ettiği konuklarının hayatlarını ve gündemlerini konuşurken, bir yandan da aşk, evlilik, iş ve yaşama dair çok özel sorular soruyor.

Programın ilk bölümünde konuğu Survivor’da kavgalarıyla, tartışmalarıyla ön plana çıkan yarışmanın şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Yarışmanın aksine sakin ve neşeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kılıçcı, Güzel’in “Sana Survivor’un kattığı ve kaybettirdiği şey nedir” sorusuna “artısı çok fazla ama eksi yönü de daha önce benden bu kadar nefret eden insan yoktu” diye cevap verdi. Keyifli sohbetin Kılıçcı’nın hayranlarını ilgilendiren kısmı ise “benden çok iyi baba olur” demesi oldu.

İlk programın yayınlanmasından ardından sosyal medyada oldukça ilgi gören “Semra ile Güzel Sohbetler’’ in sonraki bölümlerinde de yine birbirinden ünlü konuklarla çok özel sohbetleri izlemeye devam edeceğimizi belirten Güzel, bunun devamında sadece ünlülerin dünyasına değil, hayatımıza dair de özel içerikleri üretmeye devam edeceğini söyledi.



Ayrıca Güzel oyuncu sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevlerinde yaşamak zorunda kalan insanların hayatlarına dair belgesel çalışması da olduğunu belirtti.