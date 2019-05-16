Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak, evinde rahatsızlandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı. Burada doktorlar tarafından mama ile beslendiği öğrenilen Kolçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kolçak’ın yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.