Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 92 yaşındaki Eşref Kolçak, evinde rahatsızlandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı. Burada doktorlar tarafından mama ile beslendiği öğrenilen Kolçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kolçak’ın yarından itibaren normal odaya çıkacağı ifade edildi.
Eşref Kolçak yeniden hastaneye kaldırıldı
16.05.2019 - 12:25 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde oturan ve önceki gün evinde rahatsızlanan sanatçı Eşref Kolçak, yeniden hastaneye kaldırıldı. Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan Kolçak’ın durumunun iyi olduğu ve bir gün sonra normal odaya çıkartılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eşref kolçak,hasta,hastahane,
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