Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir kanalın magazin servisinde sinema haberleri yapan Derya Aral, “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli korku tarzındaki sinema filminin gala gecesinde senarist Mustafa Miraç Kaya’dan teklif alana kadar. Mustafa Miraç Kaya “Miss Globe İnternational yarışmasında sinema güzeli olduğundan haberim yoktu fakat doğru birini seçmişler yaklaşımı ve fiziği yanında soru sorarken oyunculuk tekniklerini kullanması bana Kulyas Lanetin Bedeli 2 için teklif yapmamı sağladı. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir Kulyas korku filmi serisinden çok önemli oyuncular çıkacak izleyin ve görün” dedi. Başarılı muhabir Derya Aral “Şaşkınım ve kader diye bir şey var, kaderim kamera arkasından alıp yine önüne attı, bende bu fırsatı değerlendireceğim” dedi. Bugüne kadar hep haber yapan Derya Aral, belli ki bundan sonra haber olacak.