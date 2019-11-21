Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Tina Turner olarak bir anda dikkatleri toplayan Gizem Saatçi, “Farkındayım” isimli eseriyle de bu çıkışını hızlandırdı. Rock müzik dinleyicisinin kendini kısa bir zamanda sahiplenmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Gizem Saatçi “Ben vatanına aşık uğrunda canını düşünmeden verecek biriyim, yurt dışına açılma hevesindeki arkadaşlara yaşadığınız topraklar size yeter çok yanılırsınız uyarısını yapmak isterim. Ülkeme döndüğümde çok şaşırdım, özellikle Rock müzik dünyasında sessiz bir savaş yaşanıyor, Rock müzik çeşitli akıl almaz fikir ve kişilere hizmet eden bir tarz olarak verilmeye başlanmış satanizmle yan yana tutulan bir tarz olamaz ya da rock müzik yapan arkadaşlar, Türk olduğunu unutmuş simgesel kıyafetlerle mesaj peşine düşmüşler. Ben bir çağrı yapıyorum, hangi arkadaşım katılır bilmem ama Türk bayrağıyla şehit aileleri için bir konser verelim, her kes neyin ne olduğunu görsün” dedi. Sahnede şarkılara kattığı eşsiz yorumu yanında sivri diliyle de bilinen Gizem Saatçi, bıyık altından tarzındaki sanatçılara bir göndermede yapmayı ihmal etmedi.