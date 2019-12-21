Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Arzum Onan ve manken Azra Akın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında annelerinin yanında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan 40 çocuğu 1 günlüğüne dışarı çıkardı. İstanbul’daki bir akvaryumu ziyarete giden çocukların fotoğraflarını Azra Akın ve oyuncu Arzum Onan Instagram hesaplarından paylaştı. Onan, “Burada gördüğünüz çocuklar Bakırköy Kadın Cezaevindeki mahkum kadınların yavruları. Dün ilk kez bir günlüğüne dışarı çıktılar” dedi.

800 ÇOCUK HAPİSTE

Cezaevlerindeki bebek sayısına da dikkat çeken Onan, “Türkiye’de cezaevlerinde 800 çocuk, çeşitli suçlardan hüküm giymiş anneleriyle birlikte yaşıyor. Kilitli kapılar ardında, erkenden büyümek zorunda bırakılan her çocuğun sağlığı, beslenmesi, eğitimi ve en önemlisi psikolojisi için doğru şartların sağlanması gerek. Unutmayalım ki, olması gereken şartlarda büyüyemeyen her çocuk vicdanımızda kocaman bir yara olarak yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Onan’ın paylaşımı bir saatte 15 bin beğeni aldı.

HİÇBİR YAVRUYU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Azra Akın da Onan ile benzer ifadeler kullanarak hapisteki çocukların sağlıkları, psikolojileri, beslenmeleri, eğitimleri konusunda dışarıdaki çocuklarla aynı şartlara sahip olup olmadığını sordu.

Azra Akın şu ifadeleri kullandı: “Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruları görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun. Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır.”