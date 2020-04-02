Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ, dün koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıtuğ “15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikâyetlerim üzerine hastanede müşahede altına alındım. Gayet iyiyim. Test sonucunu bekliyorum” dedi. Tatlıtuğ, daha sonra “Akciğerimin küçük bir bölümünde zatürre tespit edildi. Bununla ilgili tedavi görüyorum. Covid-19 testim ise negatif çıktı” açıklaması yaptı.

‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde ‘Ordinaryüs’ karakteri ile tanınan oyuncu Turhan Kaya ise 10 günlük tedaviden zaferle çıkamadı. Hastalığa yenik düşen Kaya, 69 yaşındaydı. ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack (76) de Covid-19’dan hayatını kaybeden ünlüler arasına eklendi. Öte yandan Monako Prensi II. Albert hastalığı atlatmayı başardı.