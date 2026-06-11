Kanal D'nin yaz sezonunda dikkat çeken yapımlarından Daha 17, ilk bölümlerinin ardından izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Daha 17 3. bölüm yayın tarihi, yeni bölüm fragmanı ve hikayede yaşanacak gelişmeler dizinin hayranları tarafından araştırılıyor.

Daha 17 dizisi, yayınlanan ilk iki bölümüyle hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Özellikle YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan yapımın yeni bölümü öncesinde gözler yayın takvimine çevrilirken, fragmanda yer alan sahneler de izleyicilerin merakını artırdı.

DAHA 17 3. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Daha 17, ilk bölümüyle 31 Mayıs 2026 tarihinde izleyici karşısına çıktı. 7 Haziran'da yayınlanan ikinci bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Kanalın mevcut yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde Daha 17'in 3. bölümü 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Daha 17 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Yaz sezonunun öne çıkan yapımları arasında gösterilen dizi, gençlik ve dram türünü bir araya getiriyor. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın hayat mücadelesini merkezine alan yapım, aile bağları, geçmiş sırlar ve kardeşlik ilişkileri üzerinden ilerleyen hikayesiyle dikkat çekiyor.

DAHA 17. 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan ikinci fragman, dizide tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyallerini verdi. Fragmanda Teoman'ın Aras'a söylediği "Abi benim, Demir" sözleri damga vurdu.

Daha 17 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Yeni bölüm tanıtımında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Aras ve Teoman'ın bulunduğu teknede yaşanan patlama oldu. Patlamanın ardından iki karakterin akıbeti merak konusu olurken, Leyla'nın ailesine karşı sert çıkışları, Şebnem'in hamleleri ve karakterler arasındaki yüzleşmeler hikayenin seyrini değiştirecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Daha 17 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

DAHA 17 OYUNCULARI

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat

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