Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler ayrıntıları merak ediyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisi hangi günler yayınlanıyor? Doğanın Kanunu oyuncu kadrosunda kimler var?

Doğanın Kanunu dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. İstanbul'da başlayıp Urla'nın rengârenk ve sıcacık atmosferine uzanan dizi, Yaman ve Doğa’nın tesadüflerle dolu hikâyesini, güçlü aile bağlarını ve birbirinden renkli karakterlerin hayatlarını izleyiciyle buluşturdu.Yaz sezonunda ekranlara merhaba diyen Doğanın Kanunu dizisi çarşamba günleri izleyicilerle buluşacak.

DOĞANIN KANUNU BAŞROL KARAKTERLERİ

İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.

Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

Doğanın Kanunu dizisi hangi günler yayınlanıyor? Doğanın Kanunu oyuncu kadrosu ve konusu



DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.



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