Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift evliliklerini bitirme kararı aldı. Kıray’dan tek celsede boşanan 73 yaşındaki usta oyuncunun dilekçesinde “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkânsız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Anlaşmalı boşanma protokolü sunan çiftin duruşmaları sadece 5 dakika sürdü.