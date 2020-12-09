Çift evliliklerini bitirme kararı aldı. Kıray’dan tek celsede boşanan 73 yaşındaki usta oyuncunun dilekçesinde “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkânsız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Anlaşmalı boşanma protokolü sunan çiftin duruşmaları sadece 5 dakika sürdü.
Oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşandı
09.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Barlas, 5 yıl önce Gülşah Kıray ile evlenmişti.
Etiketler : Taner Barlas,
752015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752015.aspx
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