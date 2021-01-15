Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorlanılan bir dönemde, tuz serpme hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe son paylaşımıyla tepkilerin odağı haline geldi. Restoranının mutfağında koca bir pirzolayı yerken çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram’dan 32,5 milyon takipçisiyle paylaşan Gökçe’ye “Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" şeklinde yorumlar yağdı.