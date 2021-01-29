Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadise'nin oturduğu siteye gelerek davet üzerine geldiğini söyleyen ve turizmci olduğu öğrenilen Tarık D. hareketleriyle güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Şüphelenen görevliler ünlü şarkıcının bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek şahsı geri çevirdi. Takıntılı hayranın aynı gün tekrar gelmesi üzerine Hadise soluğu emniyette aldı.

Hadise, Hürriyet’in haberine göre ifadesinde “Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” derken, şikâyet üzerine ifade veren Tarık D. ise “Hadise’den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam” açıklamasında bulundu.

Mahkeme tarafından Hadise’ye bir ay yaklaşmamasına karar verilen Tarık D.’nin karara aykırı bir tutum sergilerse 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı öğrenildi.