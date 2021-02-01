Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

38 yaşındaki başarılı oyuncunun Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet adlı romanlarını birleştirdiği Kıyamet’in özel baskısı yayımlandı. Gülsoy tarafından tamamı imzalanan ve sınırlı sayıda satılacak olan bu özel baskının finali ise okurları şaşırtacak. Özel baskıyı alan kitapseverler, QR kodunu okuttuklarında romanın finalini yazar Gülsoy’un sesinden dinleyebilecek.