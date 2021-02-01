38 yaşındaki başarılı oyuncunun Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet adlı romanlarını birleştirdiği Kıyamet’in özel baskısı yayımlandı. Gülsoy tarafından tamamı imzalanan ve sınırlı sayıda satılacak olan bu özel baskının finali ise okurları şaşırtacak. Özel baskıyı alan kitapseverler, QR kodunu okuttuklarında romanın finalini yazar Gülsoy’un sesinden dinleyebilecek.
Buğra Gülsoy’dan okurlarına sürpriz
01.02.2021 - 12:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uyanış: Büyük Selçuklu, Kızım ve Aşk Yeniden gibi birçok başarılı dizide yer alan oyuncu ve yönetmen Buğra Gülsoy sevenlerinin karşısına bu defa farklı bir şekilde çıkacak.
Etiketler : Buğra Gülsoy,
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