Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da kendi adını taşıyan bir mağazası bulunan oyuncu Pınar Altuğ, ikinci şubesini Etiler'de açtı. 46 yaşındaki Altuğ, önceki gün Akmerkez’deki bir mağazanın vitrinini düzenlerken görüntülendi. Hürriyet’in haberine göre ünlü oyuncu “Kendi markamın vitrinini düzenliyorum. Geçen hafta kapılarımızı açtık. Bodrum’da bir mağazam vardı. Şimdi Akmerkez’de de oldu” açıklamasında bulundu. Tekne tasarımları yaptığını söyleyen Altuğ “Ama sadece tekne değil. Yastık, yorgan, havluya kadar her şey var ve bunlar benim çizimim” diye konuştu.