Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar birçok projede yer alan Hande Soral, başarısıyla adından söz ettiren oyunculardan biri. Küçük Kadınlar, Çalıkuşu, Evlat Kokusu Kalbim Yangın Yeri gibi pek çok dizide rol alan Soral, son olarak Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit karakterini canlandırdı. Kendisi gibi oyuncu İsmail Değirmenci ile hayatını birleştiren Hande Soral, dört yıllık evliliklerinin ardından anne olmaya hazırlanıyor.

Hande Soral, anne olacağını Instagram hesabından bu kareyi paylaşarak duyurdu.

2017 yılında İsmail Değirmenci ile nikah masasına oturan Hande Soral anne oluyor. Güzel oyuncu, bebek müjdesini sosyal medya hesabından verdi. Soral, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede birçok tebrik mesajı geldi. Hande Soral’ın kardeşi Bensu Soral ise teyze olacağı haberiyle mutluluktan havalara uçtu. Bensu Soral, yeğenini kucağına almak için gün sayıyor.