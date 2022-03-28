Türkiye Gazetesi

CZN Burak, kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu duyurdu. Ünlü şef, müjdeyi “Bu yılın 11’inci ayında İngiltre’deki yerimizi açıyoruz” sözleriyle verdi. Teklif daha önce Cristiano Ronaldo'dan gelmişti.

Sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), katıldığı bir etkinlikte, kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

“CRISTIANO RONALDO İLE ORTAK YER AÇIYORUZ”

Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.

CZN LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Burak Özdemir, CZN lakabının nereden geldiğini verdiğini bir röportajda açıklamıştı. Bu lakap benim nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor diyen Özdemir, şöyle konuştu:

“Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirler dilleri dönmediği için 'Cinzano' diyemiyordu, 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen vardı bana. O dönem Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Bu lakap, nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.

CZN Burak’ın son hali şaşırttı: Resmen erimişsin Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile popüler olan CZN Burak, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda restoranı olan ünlü şef, zayıflamış hali ile takipçilerini şaşırttı.

Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor! Teklif Ronaldo’dan geldi Restoran zinciri sahibi olan Türk aşçı Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığını açıkladı. Burak Özdemir, "Cristiano Ronaldo ağabey ile görüşme halindeyiz. Bana 'İngiltere'ye gel' dedi. Bana o ısrar etti" diye konuştu.