Gösterişli sahne kostümleri, lüks yaşantısı ve altına yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen Kobra Murat, İstanbul Adalet Sarayı’nda objektiflere yansıdı. Adliyeye bir dava nedeniyle gelmediğini ifade eden ünlü şarkıcı, ziyaretinin nedenini açıkladı.

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik" dedi.

Kobra Murat, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.

