Oyuncu Halit Ergenç, Londra’da börekçi açtığı iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. Ergenç’in Türkiye’nin popüler bir börek markasıyla ortaklık kurarak kısa sürede yaklaşık 2 ton börek sattığı öne sürüldü.

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Halit Ergenç, son dönemde Londra’da iş dünyasına adım attığı iddiasıyla adından söz ettirdi.

TİCARETE ATILDI

2009 yılında oyuncu Bergüzar Korel ile dünya evine giren Ergenç, üç çocuğuyla birlikte gözlerden uzak bir aile hayatı sürdürüyordu.

Çocuklarının eğitimi için kısa bir süre önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Ergenç, uzun süredir İstanbul-Londra arasında gidip geliyordu. Ancak son dönemde gündeme gelen haberler, oyuncunun burada ticari bir girişimde bulunduğu yönünde.

BÖREKÇİ AÇTI, 2 TON SATIŞ YAPMIŞLAR

İddiaya göre Halit Ergenç, geleneksel Türk böreklerini Londra’ya taşıyan bir girişimde bulunarak ünlü bir iş adamı ile ortak oldu ve Türkiye’nin popüler börek markalarından birini İngiltere’ye getirdi. Londra’da açılan börekçi, kısa sürede büyük ilgi gördü ve markanın toplamda yaklaşık 2 ton börek sattığı iddia edildi.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerini Londra sokaklarıyla buluşturan bu girişim, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ergenç’in oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki adımları da merak konusu haline geldi.

