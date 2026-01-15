Oyuncu Serenay Sarıkaya dün akşam gerçekleştirilen özel bir etkinliğe kürk mantosu ile damga vurdu. Sarıkaya, kırmızı tonlardaki kombiniyle kameralar karşısına çıkarken, üzerindeki kürkün değeri de ortaya çıktı. Ünlü ismin tercih ettiği kürkün, güncel asgari ücretle hesaplandığında 384 asgari ücrete karşılık geldiği belirtildi.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam düzenlenen ödül törenine katıldı. Baştan aşağı kırmızı tonlardan oluşan kombiniyle dikkat çeken Sarıkaya, yırtmaçlı elbisesi, uzun kürkü, kırmızı makyajı ve ayakkabılarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİNE TARZIYLA DAMGA VURDU

Şık elbisesiyle objektiflere poz veren Sarıkaya, özellikle uzun kürküyle öne çıktı. Dünyaca ünlü bir markaya ait kıyafetler tercih eden oyuncunun kürkünün değeri ağızları açık bıraktı.

Serenay Sarıkaya’nın kırmızı kürkü olay oldu: 384 asgari ücrete karşılık geliyor!

KÜRKÜN FİYATI GÜNDEM OLDU

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre kürkün değerinin 10.750.000 TL olduğu konuşuluyor. Bu rakam yaklaşık 250 bin dolara, yani 384 asgari ücrete denk geliyor.

Söz konusu tasarım sosyal medyada gündem oldu. Görenler “Bir kürke bu kadar para verilir mi?” , “Bu kadar gösteriş neden?” , “Umarım gerçek değildir” gibi yorumlarda bulundu.

